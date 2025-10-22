Dass die Wildschweine oben auf der Horchheimer Höhe immer mal vorbeischauen, das sind die Anwohner des Wohngebiets gewöhnt, sagt Michaela Fluck. Aber seit ein paar Wochen kommen sie jede Nacht. Einige Wiesen sind schon komplett verwüstet.
Dunkle Erdspuren zeugen davon, dass hier die Wiese stellenweise umgepflügt wurde: Im Wohngebiet Am Dornsbach, oben auf der Horchheimer Höhe am Waldrand gelegen, sind zurzeit Wildschweine unterwegs. Oft jede Nacht, sagt Anwohnerin Michaela Fluck: „Seit sechs oder acht Wochen ist es hier so schlimm wie noch nie.