Ursprünglich waren vier Windkraftanlagen in Weitersburg geplant. Nun könnten es – ähnlich wie in Vallendar – aber weniger werden. Das zuständige Unternehmen prüft derzeit die Wirtschaftlichkeit von Windrädern am Standort.

Auch in Weitersburg sollen, wie in Vallendar, weniger Windkraftanlagen gebaut werden, als ursprünglich geplant. Darüber hatte Ortsbürgermeister Udo Wenz (FWG) kürzlich den Gemeinderat informiert. Dies habe Vattenfall mitgeteilt. Das Unternehmen, es gehört zu 100 Prozent dem schwedischen Staat, hatte nach einer öffentlichen Ausschreibung 2022 den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen erhalten. Die entsprechenden Pachtverträge waren am 13. Februar 2023 unterzeichnet worden. Geplant waren ursprünglich vier Anlagen.

i In diesem Waldgebiet am Schauinsland sollen Windkraftanlagen auf Weitersburger Gemarkung errichtet werden. Winfried Scholz

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der zuständige Projekt-Manager mit, die von Vattenfall ermittelten Windmessdaten hätten ergeben, dass nicht alle geplanten Standorte der erwarteten Wirtschaftlichkeit entsprächen. Daher sei eine vollumfängliche Evaluierung der Standorte nötig. Wie viele Anlagen es letztendlich sein werden, sei noch nicht entschieden. Der Vattenfall-Vertreter bekräftigte aber: „Unser Ziel ist es weiterhin, einen Park zu bauen und zu betreiben.“

In einer Bürgerversammlung im März 2023 hatte ein Unternehmensvertreter über das Vorhaben informiert. Als Standort für alle Anlagen ist der Wald hinter der Schauinsland-Hütte vorgesehen. Wie Vattenfall nun aktuell mitteilt, gelte der damals berichtete Zeitplan weiter, wonach die Anlagen nach Planung, Erstellung der Genehmigungsunterlagen und Bauzeit 2028 oder 2029 in Betrieb gehen könnten.

Laut Homepage der Ortsgemeinde Weitersburg rechne man pro Anlage mit Pachteinnahmen von 290.000 Euro. Bei Betrieb würde auch die komplette Gewerbesteuer in die Ortskasse fließen, weil Vattenfall eine Betreibergesellschaft in Weitersburg gründen wolle. Auch dabei bleibe es, teilt Vattenfall mit.

Bürgermeister Udo Wenz sagt: „Drei Anlagen wären immer noch besser als keine.“ Er wüsste, dass Vattenfall derzeit Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführt. Einen konkreten Kommentar könne er erst abgeben, wenn das endgültige Ergebnis dieser Untersuchungen vorliegt. Auf keinen Fall würde er jetzt bereits mit Einnahmen planen.