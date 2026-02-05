Nach ihrem Geografiestudium hat die heute 43-jährige Rebecca Fischer noch eine Ausbildung zur Köchin begonnen. Mit Ende zwanzig ist die zweifache Mutter im Koblenzer Circus Maximus, der vor allem für seine Burger bekannt ist, gestartet. In der Zwischenprüfung bekommt sie 100 von 100 möglichen Punkten. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) legt ihr daraufhin nahe, in die gehobene Gastronomie zu wechseln. Sie folgt dem Rat und wechselt zum Koblenzer Restaurant Gerhard’s Genussgesellschaft. Ihre erste Festanstellung bekommt sie im Koblenzer Restaurant Schillers. Nebenbei hat sie immer schon die Vision eines eigenen Restaurants. Sie kreiert eigene Gerichte zunächst für Freunde und wagt dann gemeinsam mit ihrem Partner und Freunden das Abenteuer „Pop-up Restaurant“. Bei „RZähl mal!“, dem Talkpodcast der Rhein-Zeitung, erzählt sie über die „wilden Anfänge“ und das Leben aus Kisten bis hin zum Schritt, Räume anzumieten und das eigene Restaurant zu eröffnen. Mit Host Nina Borowski spricht die Küchenchefin über ihren ganz persönlichen Stil - sowohl beim Kochen als auch beim Führen eines Teams. Dabei ist ihr eines besonders wichtig: „Ich möchte keine Chefin sein, vor der Leute Angst haben“.

Kurz nach der Eröffnung des Restaurants, dem Schlicht Esslokal, bekommt Fischer die Auszeichnung „Entdeckung des Jahres“. Daraufhin hagelt es Mails und das noch junge Restaurant-Team kann sich vor Reservierungsanfragen kaum retten. Seitdem hat sich vieles getan. Während Anfangs alle aus dem Team noch einen anderen Job hatten und das Restaurant nebenher gemacht haben, arbeitet Rebecca Fischer heute als Küchenchefin im Restaurant und hat drei Festangestellte in ihrem Team. Mit Blick in die Zukunft wünscht sich die 43-Jährige, dass das Schlicht Esslokal in Koblenz etabliert: „Ich wünsche mir, dass es zu einer Institution wird, die gekannt und besucht wird.“ Das ganze Gespräch gibt es im Podcast „RZähl mal!“ - jetzt reinhören!