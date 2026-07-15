Schule in Kobern-Gondorf Realschule plus und FOS Untermosel feiern Absolventen 15.07.2026, 08:19 Uhr

i 110 Schüler und Schülerinnen haben ihre Reifeprüfung bestanden. Gordon von Glasow

110 Schüler und Schülerinnen bestehen ihre Reifeprüfung und werden bei einem berührenden Gottesdienst in der St.-Lubentius-Kirche in Kobern-Gondorf verabschiedet.

Einen feierlichen Ausklang ihrer Schulzeit erlebten insgesamt 110 Schüler der neunten und zehnten Klassen der Realschule plus und FOS Untermosel mit ihren Lehrern und Verwandten. Im berührenden Gottesdienst in der St.-Lubentius-Kirche in Kobern-Gondorf ergänzten sich motivierende, nachdenkliche Worte der evangelischen Pfarrerin Iris Ney und Melodien der Schülerschaft als Chor und Klavierklänge, organisiert von den Religionslehrern Magdalena ...







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