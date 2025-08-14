Die nächste große Brückenbaustelle steht in Koblenz an: In den kommenden Jahren muss mindestens einer der beiden Teile, aus denen die Europabrücke besteht, neu gebaut werden. Vielleicht sogar beide. Doch wie soll sich Koblenz das leisten können?

Eine unscheinbare Tür in einem Betonbauwerk am Moselufer führt zu einem Ort, der Koblenz in den kommenden Jahren (und Jahrzehnten) finanziell ausbluten könnte: Hier ist der Eingang ins Innere der Europabrücke. Und wenn die Fachleute hineingehen, kommen sie oft mit besorgten Blicken wieder heraus. Denn die Brücke ist in keinem guten Zustand, berichten Tiefbauamtsleiter Kai Mifka und die beiden Mitarbeiter des Sachgebiets Instandsetzung, Andreas Groß und Heinz Linz (Leitung).

Während der derzeitige Neubau der Pfaffendorfer Rheinbrücke die Koblenzer noch auf Jahre begleiten und oft auch ausbremsen wird, stehen schon die nächsten Planungen an: Klar ist, dass mindestens einer der beiden Teile der Europabrücke über die Mosel neu gebaut werden muss. Für den Verkehr bedeutet das eine mittlere Katastrophe, sagt Mifka.

1 Wie marode ist die Europabrücke? Die Brücke über die Mosel, über die rund 100.000 Fahrzeuge am Tag rollen, besteht aus zwei Teilen: Der eine Teil (der, der heute stadteinwärts führt) wurde um 1950 gebaut. „Dieser ältere Teil muss definitiv neu gebaut werden, die Brücke war nie auf solche Lasten ausgelegt und ist am Ende“, sagt Mifka.

Und zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten Jahren. Denn die Brücke ist eine wahnsinnig wichtige Nord-Süd-Verbindung, die durch den schlechten Zustand der A61-Moseltalbrücke sogar noch wichtiger geworden ist. Seitdem fahren Großraum-Schwerlastfahrzeuge durchs Tal und auch über die Europabrücke, wenn sie die Mosel queren müssen.

Schon 2010/2011 sind hier Sicherungsarbeiten im Inneren vorgenommen worden. Damals wurde die weitere Lebenszeit auf 20 bis 25 Jahre angesetzt. Das ist nun 15 Jahre her – und eine Planung dauert selbst ja etliche Jahre, sodass man bald beginnen muss.

i Im Inneren der Koblenzer Europabrücke sind Schäden zu sehen. Die beiden Brückenteile aus den Jahren 1950 und 1974 sind in keinem guten Zustand, wie Tiefbauamtsleiter Kai Mifka mit Sorge berichtet. Alexej Zepik

Aber auch die andere Brücke aus dem Jahr 1974, auf der sich die Fahrbahnen stadtauswärts befinden, ist statisch in ungewissem Zustand, so nennt es der Fachmann. „Wir prüfen derzeit, ob man die Brücke so ertüchtigen kann, dass sie noch weitere 30 Jahre hält“, sagt der Tiefbauamtsleiter. Das Ergebnis ist noch offen. Wenn es negativ ausfällt, muss auch hier mit der Neubauplanung bald begonnen werden.

2Warum ist der Brückenteil von 1954 in so schlechtem Zustand? 70 Jahre ist eigentlich noch nicht unbedingt ein Alter für eine Brücke, normalerweise kann man grob über den Daumen gepeilt sagen, dass ein solches Bauwerk ungefähr so alt werden kann wie ein Mensch, eher älter. Aber bei dieser Brücke sieht es anders aus. Denn ein Bauverfahren aus den 50er-Jahren, das eigentlich mehr Dauerhaftigkeit bringen sollte, hat genau das Gegenteil bewirkt: Um den Beton in der Bauzeit durch Herunterkühlen rissärmer werden zu lassen, wurde Wasser in Leitungen durch den Brückenbeton gebracht. Statt das Wasser aber danach abzulassen und die Leitungen zu füllen, blieb es im Bauwerk – und sorgte bei Frost zu kleinen Sprengungen des Betons und Rissen im Bauwerk, die sich ausbreiten und Stabilität kosten.

In den vergangenen 15 Jahren wurde mit großem Aufwand untersucht, wie es um die Brücke genau steht. Dazu kommt: Die Brücke ist für den heutigen Verkehr zu schwach dimensioniert – eine technische und wirtschaftliche Sanierung ist nicht möglich.

3Wie sieht die Brücke stadtauswärts aus? Die Brücke ist zwar 20 Jahre jünger als der andere Teil, aber auch sie ist in den 70er-Jahren für Verkehrszahlen und Belastungen konzipiert, die deutlich niedriger sind als die heutigen, so Mifka. Ob man sie ertüchtigen kann, muss geprüft werden.

i Die Brücke wird beständig kontrolliert, berichten (von rechts) Tiefbauamtsleiter Kai Mifka, Heinz Linz (Leiter Sachgebiet Instandsetzung) und Andreas Groß. Alexej Zepik

4Was muss im besten Fall gemacht werden? Im besten Fall kann man die Lebenszeit der Brücke stadtauswärts, die statisch überprüft werden muss, verlängern, indem man beispielsweise weitere Vorspannungen im Innern des Bauwerks anbringt. „Das rechnen wir gerade alles genau nach“, sagt Mifka. Im ersten Halbjahr 2026 wird wohl klar werden, in welche Richtung es geht.

Wenn eine Sanierung möglich ist, würde sie als Erstes vorgenommen, während man in die Neubauplanungen für den anderen Teil einsteigt. Denn dann wäre dieser Teil der Brücke so „fit“, dass er den Verkehr aufnehmen kann, wenn der Neubau auf der anderen Seite erfolgt. Ein Horror für Pendler wird das dennoch werden.

5Das passiert im schlimmsten Fall: Im schlimmsten Fall muss der Neubau beider Brücken geplant werden – ob dies nacheinander möglich wäre, kann im Moment niemand genau sagen. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, die Brücke eine Zeit lang zu entlasten, indem man etwa das Tempo reduziert oder schwere Fahrzeuge nicht auf die Brücke lässt. Aber auch diese Maßnahmen haben auf den fließenden Verkehr enorme Auswirkungen.

i Im Innern der Brücke. Alexej Zepik

6Was das kostet: Nicht nur für Pendler ist der Neubau schon nur eines Teils der Brücke eine mittlere Katastrophe. Das ist sie auch für den Koblenzer Haushalt. Denn ein großer Teil der Kosten bleibt bei der Stadt hängen – beim derzeitigen Bau der Pfaffendorfer Brücke, die mit 180 Millionen Euro beziffert wird, muss Koblenz beispielsweise Stand jetzt rund 100 Millionen Euro selbst stemmen, etwa 80 Millionen kommen vom Land.

Ohne dass es bisher auch nur grobe Planungen gibt, geht Tiefbauamtsleiter Mifka schon jetzt von 350 bis 450 Millionen Euro Baukosten aus – für die Stadt Koblenz würde das schlicht und einfach Mammutschulden auf Jahrzehnte bedeuten, „eine Hypothek, die wir späteren Generationen aufbürden“, sagt er. „Man hat überhaupt kein Geld mehr, um irgendetwas zu gestalten.“

Eine Chance, dem zu entgehen, sieht er aber auch: „Es wäre wirklich sinnvoll, dass Gelder aus dem Investitionsprogramm des Bundes genau in solche wahnsinnig wichtigen Infrastrukturmaßnahmen fließen würden.“ Und nicht, wie viele nun mit Sorge befürchten, in zigtausende kleinste Projekte, weil sie nun gerade schnell plan- und durchführbar sind.

7 Andere möchten auch Geld aus dem 500-Milliarden-Sondervermögen des Bundes bekommen: Koblenz ist nicht allein: Auch der Kreis Ahrweiler beispielsweise will für den Bau von 18 Staudämmen oder Hochwasser-Rückhaltebecken Gelder aus dem Investitionsprogramm haben. Doch eine „schwerpunktmäßige Verteilung des Sondervermögens in eine einzelne Region (kommt) für die Landesregierung nicht infrage“, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung aus der Pressestelle der Staatskanzlei. Vielmehr sollten alle Regionen profitieren. Konkrete Auskünfte, welche Projekte finanziert werden, gibt es aus Mainz bisher nicht. Die Umsetzung des Sondervermögens in Höhe von 4,8 Milliarden Euro im Land werde in den nächsten Wochen erarbeitet.

8 Und die Europabrücke ist nicht das einzige Sorgenkind: Der Überflieger über den Saarplatz, in unmittelbarer Nähe zur Europabrücke, ist mindestens ein so großes Problem wie die Brücke selbst, sagt Tiefbauamtsleiter Kai Mifka. Denn der Überflieger ist ähnlich gebaut wie die Carolabrücke in Dresden, die bekanntlich vor knapp einem Jahr aus dem Nichts eingestürzt ist.

i Der Überflieger ist aus einem bestimmten Stahl, der auch bei der Carolabrücke in Dresden verbaut wurde. Sie ist vor einem Jahr aus dem Nichts eingestürzt. Alexej Zepik

Auch beim Überflieger in Koblenz wurde ein bestimmter Baustahl verwendet, der bei der Carolabrücke zum Einsturz geführt hat. „Im Moment gibt es dazu keine Anzeichen“, sagt Mifka. Aber die gab es bei der Carolabrücke auch nicht. „Das Bauwerk wird kontinuierlich überwacht“, sagt Mifka. Möglich, dass auch hier bald ein Neubau ansteht.

Alternativ gibt es auch Überlegungen, den ganzen Verkehr auf den dortigen drei Ebenen (Überflieger B9, Saarkreisel und Tieftrog) neu zu ordnen. Aber das ist eine echte Herausforderung.