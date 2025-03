Real-Filiale im Gewerbepark hat neuen Mieter

Gute Nachrichten aus Mülheim-Kärlich: Für die Fläche im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum, die einst von real bespielt wurde, gibt es nun einen Nachmieter. Am vergangenen Freitag wurde die Ladenfläche an Kaufland übergeben, heißt es vonseiten des Vermieters gegenüber unserer Redaktion. Seit März 2024 war in diesem Bereich Stillstand angesagt: Der Real-Markt schloss seine Türen infolge der Insolvenz der Supermarktkette. Auch die Konzessionäre – also die kleineren Geschäfte rings um den Real-Markt – mussten gehen.

{element_0}

Nun wird also Kaufland die Fläche bespielen. Wann genau die Türen für die neue Kaufland-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist noch unklar: Einen offiziellen Eröffnungstermin gebe es noch nicht, so der Vermieter, denn die Fläche müsse nun von Kaufland noch umgebaut werden.