Querung bringt Probleme
Reaktivierung der „Brex“ wird vor Gericht diskutiert
Die Querung Brexbachtalbahn-Brauereistraße ist Dreh- und Angelpunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung.
Die Querung Brexbachtalbahn-Brauereistraße ist Dreh- und Angelpunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung.
Winfried Scholz

Gerichtliche Auseinandersetzung rund um die Brexbachtalbahn („Brex“): Gleich zweimal ist Dreh- und Angelpunkt die Querung der Brauereistraße mit der Bahnstrecke.

Lesezeit 3 Minuten
Die Reaktivierung der Brexbachtalbahn („Brex“) zwischen Siershahn und Engers ist aktuell Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. In zwei getrennten Verfahren vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht will die Betreiberin Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH (EVG) als Klägerin Voraussetzungen für den Wiederbetrieb der Bahnstrecke erstreiten.

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