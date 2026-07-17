Koblenzer Anwohner genervt Ratten auf der Karthause kommen bis in die Wohnungen Doris Schneider 17.07.2026, 13:31 Uhr

i Ratten bereiten vielen Städten Probleme. Auf der Koblenzer Karthause gibt es laut Anwohnern eine regelrechte Rattenplage. Einzelne Tiere sind sogar schon über die Kanalisation in Toiletten gelandet. Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk. dpa

Tagsüber sieht man meist nur ein Rascheln und Bewegung in den vielen Grünstreifen in Wohngebieten auf der Koblenzer Karthause. Aber vor allem in der Dämmerung sieht man: Viele Ratten leben in diesen Büschen – und kommen sogar in Wohnungen.

„Wenn ich eine Ratte sehe, dann schrei ich!“, sagt eine Frau auf der Koblenzer Karthause. Damit sie nicht dauernd schreien muss, geht sie abends gar nicht mehr raus. Aber auch in die Häuser selbst dringen die Nager mittlerweile manchmal ein.„In einzelnen Fällen sind die Tiere bereits über das Abwassersystem in Gebäude beziehungsweise Wohnungen eingedrungen“, steht auf einem Aushang eines der Gebäude rund um Wismarer und Naumburger Straße.







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