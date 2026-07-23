Anwohner in Koblenz klagen Ratten auf der Karthause: Das sagt die Stadt zur Plage Doris Schneider 23.07.2026, 15:00 Uhr

i Überall in dem Wohngebiet auf der Karthause graben sich die Ratten Löcher und kommen in Häuser oder hinter die Abgrenzungen der Müllcontainer. Alexej Zepik

Anwohner zwischen Ekel und Angst: Mittlerweile gibt es so viele Ratten in einem Koblenzer Wohngebiet, dass man sie am helllichten Tag herumlaufen sieht. Wie die Stadt Koblenz die Situation bewertet.

In einem größeren Wohngebiet auf der Karthause tummeln sich vor allem in der Dämmerung unzählige Ratten – durch die Kanalisation sind sie gar über die Toiletten bis in einige Wohnungen gekommen. Die Stadt Koblenz ordnet dies auf Anfrage unserer Redaktion ein und gibt Tipps, wie Bewohner der Situation Herr werden können.







Artikel teilen

Artikel teilen