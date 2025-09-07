Bis zu 300 Mitarbeiter sollen in der neuen Halle samt Bürotrakt im Industriepark unterkommen. Für den IT-Dienstleister Ratiodata war der Neubau in Koblenz notwendig, wie Vorstandsmitglied Michael Stanka bei der offiziellen Eröffnung erläuterte.

Am Rübenacher Wald im Industriepark an der A61 in Koblenz steht ein neuer Riese. 16.500 Quadratmeter umfasst das neue IT-Logistik- und Reparaturzentrum des Unternehmens Ratiodata. Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde der neue Standort zusammen mit zahlreichen Gästen offiziell eingeweiht. Er ist gleich einer der wichtigsten des Unternehmens in Deutschland.

Ratiodata ist ein deutscher IT-Dienstleister, der vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche IT-Lösungen, IT-Hardware und andere Services anbietet. Bei der Eröffnung gab Vorstandsmitglied Michael Stanka noch einmal Einblicke in den Entstehungsprozess des neuen Standortes in Koblenz. So drohte der alte Sitz im Gewerbegebiet Mülheim-Kärlich aus allen Nähten zu platzen. Vor rund vier Jahren habe man deshalb beschlossen, im nahen Koblenz sesshaft zu werden – größer und auch moderner. Im November 2023 erfolgte der offizielle Spatenstich.

i Standortleiter Markus Farnung (rechts) führt die geladenen Gäste durch das Gebäude am neuen Standort in Koblenz. Alexander Thieme-Garmann

Allein für Reparatur und Logistik stehen in Koblenz nun 9000 Quadratmeter zur Verfügung. Hierbei profitiere man von einer hochinnovativen Technik, die einen hohen Automatisierungsgrad zulasse, erläuterte Stanka, der in diesem Zusammenhang von einem „Quantensprung in der Logistik“ sprach. Demnach sei etwa das Kleinteilelager mit sechs fahrerlosen Transportsystemen ausgestattet, die „wie von Geisterhand gesteuert“ durch das Lager fahren. Auch automatisierte Förderstrecken gehören zum neuen IT-Logistikzentrum dazu. Sie wurden bereits im Oktober 2024 installiert, da sie umfangreich getestet werden mussten, so Stanka.

Des Weiteren gibt es auch einen Bürotrakt mit Co-Working-Spaces, integrierten Küchen sowie einen Event- und Konferenzbereich. Laut Stanka arbeiten momentan bereits 160 Mitarbeiter vor Ort, die Zahl kann sich aber noch auf 300 erhöhen. Bereits im Juni begann der Umzug aus Mülheim-Kärlich nach Koblenz. Der Standort in Koblenz’ kleiner Nachbarstadt wird auf Sicht aufgegeben.

i Sechs selbstständig fahrende Roboter sorgen für den Transport im Kleinteilelager. Alexander Thieme-Garmann

Der neue Ratiodata-Standort soll laut Stanka dank einer 8000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage und sechs Solarträgern im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes komplett autark mit Strom versorgt werden. Für E-Autos und E-Bikes sind 16 Ladestationen vorhanden. Als Münsteraner ist Stanka außerdem stolz auf 160 Fahrradständer, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

i Der Blick in eine Halle des neuen IT-Logistik- und Reperaturzentrums. Alexander Thieme-Garmann

Das Vorstandsmitglied betonte die Verwirklichung des nachhaltigen Bauens nach den Vorgaben des KfW-40-Standards. Danach darf der Primärenergiebedarf nur maximal 40 Prozent eines Referenzgebäudes betragen. Im Herbst soll das Gebäude das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Gold erhalten. In diesem Zeitraum rechne man auch mit dem Einbau der Fassaden- und Dachbegrünung.

Stanka verwies auch auf die lückenlose Videoüberwachung des Außengeländes, während im Gebäude Infrarotkameras zum Einsatz kommen. Zutrittskontrollen an allen Türen und Toren über eine Berechtigungskarte sowie eine Einbruchmeldeanlage komplettieren die Sicherheitsausrüstung.

i Im Kleinteilelager sind einige Abläufe automatisiert. Alexander Thieme-Garmann

Eine Neuheit stellt das sogenannte Casino dar, eine Kantine, die sowohl den Mitarbeitern als auch externen Gästen zur Verfügung steht. Laut Stanka hätten sich benachbarte Unternehmen bereits erkundigt, wann das Catering-Unternehmen hier einzieht und Essen auf die Teller bringt. Dies soll bereits in wenigen Tagen der Fall sein.

Stanka dankte allen, die bei der Umsetzung des Mammutprojekts beteiligt waren, unter anderem der Firma Goldbeck als Bauunternehmer, der VR Bank „RheinAhrEifel“ als Finanzierungspartner und der Stadt Koblenz, die ein Grundstück in solch einer Größenordnung anbieten konnte. Oberbürgermeister David Langner freute sich, dass sich Ratiodata für den Standort Koblenz entschieden hat. Dies bedeute eine nachhaltige Stärkung der Wirtschaftsregion.