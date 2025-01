Haushalt 2025 für Rhein-Mosel Rat investiert in Schulen, Brandschutz und Schwimmbad Winfried Scholz 13.01.2025, 15:00 Uhr

i Der Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel hat in seiner letzten Sitzung 2024 über den Haushalt abgestimmt. Stefanie Braun

Die Verbandsgemeinde startet zwar mit leichtem Plus, allerdings muss auch die VG-Umlage erneut angehoben werden. Der größte Ausgabenposten sind Personalkosten mit mehr als 16 Millionen Euro.

Die Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel investiert in diesem Jahr vor allem in Schulen, in den Brandschutz, in den Breitbandausbau und in das Freibad Winningen. D er Haushaltsplan für 2025 wurde in der letzten VG-Ratssitzung 2024 mit Mehrheit beschlossen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen