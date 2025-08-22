In Koblenz sind jetzt erneut antiziganistische Schmierereien aufgetaucht, einmal mehr im Stadtteil Goldgrube. Möglicherweise handelt es sich um den- oder dieselben Täter. Der Staatsschutz ermittelt.

„Ab in die Gaskammer mit allen Zigeunern“ stand auf der Straße geschrieben, vor der Berufsbildenden Schule im Koblenzer Stadtteil Goldgrube. Entdeckt wurden die antiziganistischen Schmierereien am Mittwochmorgen, die Polizei wurde gegen 7.30 Uhr benachrichtigt, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Brisant: Es ist einer von mehreren Vorfällen dieser Art in der Goldgrube in der jüngeren Vergangenheit.

Vor der Kommunalwahl im Juni 2024 wurden ebenfalls in der Goldgrube Wahlplakate von Marlon Reinhardt und Stephan Wefelscheid verunstaltet und ebenfalls mit antiziganistischen Schmierereien versehen. Auch damals war oben genannter Spruch zu lesen. Reinhardt ist Sinto und setzt sich seit Langem für die Rechte von Sinti und Roma ein. Wie Wefelscheid trat er bei der Kommunalwahl für die Freien Wähler an. Beide zogen in den Stadtrat ein, inzwischen hat Reinhardt die Fraktion allerdings verlassen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich Mitte November 2024 auf dem Parkplatz des Penny-Supermarkts in der Goldgrube. Auch damals war der genannte rassistische Spruch zu lesen. Die Straftaten (Volksverhetzung) könnten in einem Zusammenhang stehen, wie der Polizeisprecher weiter sagt: „Es könnte sich um den- oder dieselben Täter handeln.“

Der oder die Täter dürften die Beatusstraße in der Goldgrube zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschmiert haben. Der Polizeisprecher sagt: „Er oder sie dürften gesehen worden sein.“ Hinweise seien bislang noch keine eingegangen. Die Stadtverwaltung hat die Straße am Mittwochmorgen gereinigt.

Marlon Reinhardt äußerte sich in einer Pressemeldung bestürzt über die anhaltenden Anfeindungen: „Es ist schade, dass trotz der Arbeit der letzten zwölf Monate noch keine positive Wandlung bei dieser Person oder Personengruppe stattgefunden hat. Es sind immer dieselben Sprüche, dieselben Anfeindungen.“ Gleichzeitig betonte er den „starken Zusammenhalt“ in der Stadt und richtete einen Dank an die Unterstützer: „Natürlich kämpfen wir als Gemeinschaft der Sinti und Roma immer weiter für Gerechtigkeit und Akzeptanz. Aber wir sind auch allen Bürgerinnen und Bürgern in Koblenz sehr dankbar, die uns unterstützen.“

Koblenz sei eine wundervolle Stadt, die im Normalfall keinen Platz für Rassismus habe. Der Vorfall unterstreiche die Notwendigkeit, weiterhin wachsam zu bleiben und sich aktiv gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung zu stellen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0261/1030