Im Koblenzer Stadtteil Goldgrube gab es in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrere rassistische Schmierereien. Der Staatsschutz ermittelt, aber bislang ohne Erfolg.
August 2025, November 2024, Mai 2024: In diesen Monaten wurden im Koblenzer Stadtteil Goldgrube wiederholt rassistische Schmierereien entdeckt. So war auf der Straße vor den Berufsbildenden Schulen zu lesen: „Ab in die Gaskammer mit allen Zigeunern.“ Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus, konnte aber bislang keinen Täter ermitteln.