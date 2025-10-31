Mehrere Vorfälle in Koblenz Rassistische Schmierereien: Noch kein Täter ermittelt 31.10.2025, 12:03 Uhr

i In der Koblenzer Goldgrube wurden im August antiziganistische Schmierereien auf einer Straße gesichtet. Doris Schneider

Im Koblenzer Stadtteil Goldgrube gab es in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrere rassistische Schmierereien. Der Staatsschutz ermittelt, aber bislang ohne Erfolg.

August 2025, November 2024, Mai 2024: In diesen Monaten wurden im Koblenzer Stadtteil Goldgrube wiederholt rassistische Schmierereien entdeckt. So war auf der Straße vor den Berufsbildenden Schulen zu lesen: „Ab in die Gaskammer mit allen Zigeunern.“ Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus, konnte aber bislang keinen Täter ermitteln.







