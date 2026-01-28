Ehrenamtspreis vergeben
Rainer Göbel mit dem Layer Kuoleroffer ausgezeichnet
Rainer Göbel (3. von links) freute sich über den Ehrenamtspreis „Layer Kuoleroffer". Es gratulierten (von links) Ortsring-Vorsitzende Diana Köhl, Ortsvorsteher Thomas Jost, Weinkönigin Sophie und Prinzessin Maite.
Erwin Siebenborn

Rainer Göbel hat sich mit Innovation und Herzblut für die Ortsgemeinschaft des Koblenzer Stadtteils Lay einsetzen. Dafür zeichnete ihn der Ortsring jetzt mit dem Ehrenamtspreis Layer Kuoleroffer aus

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen eines festlichen Neujahrsempfanges ehrte der Layer Ortsring Rainer Göbel für sein kreatives Engagement im örtlichen Leben mit dem Ehrenamtspreis Layer Kuoleroffer. Die besondere Auszeichnung würdigt Menschen, die sich mit Innovation und Herzblut für die Ortsgemeinschaft einsetzen, begründete Ortsring-Vorsitzende Diana Köhl die Verleihung des Preises.

