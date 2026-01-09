Räumungsverkauf im Koblenzer Wunschkind-Laden

Liebevoll gestaltetes Spielzeug, hochwertige Kindermöbel und angesagte Kindermode: Das Wunschkind in der Koblenzer Altstadt gilt als Anlaufstelle für Qualitätsartikel. Doch seit Freitag läuft der Räumungsverkauf. Was dahinter steckt.
Lesezeit 1 Minute
Der Wunschkind-Laden am Koblenzer Görresplatz wird in neue Hände übergeben. Seit Freitagmorgen läuft noch bis zum 31. Januar der Räumungsverkauf. Das teilt Inhaberin Viola (Vio) Wack auf ihrem Instagram-Account @wunschkindkoblenz mit, dem mehr als 25.