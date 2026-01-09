Geschäft wird weitergeführt Räumungsverkauf im Koblenzer Wunschkind-Laden Katrin Steinert 09.01.2026, 14:22 Uhr

i Der Räumungsverkauf bei Wunschkind in Koblenz ist angelaufen und erfährt großen Zulauf. Alexej Zepik

Liebevoll gestaltetes Spielzeug, hochwertige Kindermöbel und angesagte Kindermode: Das Wunschkind in der Koblenzer Altstadt gilt als Anlaufstelle für Qualitätsartikel. Doch seit Freitag läuft der Räumungsverkauf. Was dahinter steckt.

Der Wunschkind-Laden am Koblenzer Görresplatz wird in neue Hände übergeben. Seit Freitagmorgen läuft noch bis zum 31. Januar der Räumungsverkauf. Das teilt Inhaberin Viola (Vio) Wack auf ihrem Instagram-Account @wunschkindkoblenz mit, dem mehr als 25.







Artikel teilen

Artikel teilen