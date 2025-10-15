Die Fahrräder werden immer besser und teurer, die Schlösser, um sie zu sichern, immer fester. Nutzen tut das leider oft nichts: Wieder einmal ist in Koblenz mitten in der Stadt ein hochwertiges Fahrrad gestohlen worden.
Lesezeit 1 Minute
Es ist schon das x-te Mal in diesem Jahr so oder so ähnlich gelaufen: Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hat ein 58-Jähriger sein blaues Mountainbike der Marke Ghost in der Altstadt abgeschlossen. Er sicherte es in der Nähe des Schängel-Centers mit einem Bügelschloss.