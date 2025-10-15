Polizei nennt Fallzahlen Räder werden am helllichten Tag in Koblenz gestohlen 15.10.2025, 09:58 Uhr

i Hier am Schängel-Center mitten in Koblenz hatte der Fahrradfahrer sein Bike abgestellt, gesichert mit einem Bügelschloss. Als er zurückkam, war es weg. Katrin Steinert

Die Fahrräder werden immer besser und teurer, die Schlösser, um sie zu sichern, immer fester. Nutzen tut das leider oft nichts: Wieder einmal ist in Koblenz mitten in der Stadt ein hochwertiges Fahrrad gestohlen worden.

Es ist schon das x-te Mal in diesem Jahr so oder so ähnlich gelaufen: Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hat ein 58-Jähriger sein blaues Mountainbike der Marke Ghost in der Altstadt abgeschlossen. Er sicherte es in der Nähe des Schängel-Centers mit einem Bügelschloss.







