Radwege an neuer Brückenrampe: Die Vor- und Nachteile

Das Umfeld der neuen Koblenzer Rheinbrücke ist in Teilen schon fertig – und Radfahrer kommen nun wieder prima auf der Pfaffendorfer Seite hoch und runter. Eines ist aber mit der neuen Regelung weniger bequem.
Lesezeit 2 Minuten
Die Pfaffendorfer Brücke ist eine enorm wichtige Verkehrsverbindung in Koblenz – auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, denn die rechtsrheinischen Stadtteile sind mit ihr gut an die Innenstadt angebunden. Und das ist dank E-Bike-Boom auch schon lange nicht mehr nur für die im Tal liegenden Stadtteile wie Pfaffendorf oder Ehrenbreitstein wichtig.