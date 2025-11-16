Verkehr in Koblenz Radwege an neuer Brückenrampe: Die Vor- und Nachteile 16.11.2025, 11:26 Uhr

i Ein Sensor auf dem Geländer (rechts) sorgt dafür, dass die Ampel reagiert. Doris Schneider

Das Umfeld der neuen Koblenzer Rheinbrücke ist in Teilen schon fertig – und Radfahrer kommen nun wieder prima auf der Pfaffendorfer Seite hoch und runter. Eines ist aber mit der neuen Regelung weniger bequem.

Die Pfaffendorfer Brücke ist eine enorm wichtige Verkehrsverbindung in Koblenz – auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, denn die rechtsrheinischen Stadtteile sind mit ihr gut an die Innenstadt angebunden. Und das ist dank E-Bike-Boom auch schon lange nicht mehr nur für die im Tal liegenden Stadtteile wie Pfaffendorf oder Ehrenbreitstein wichtig.







