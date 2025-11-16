Verkehr in Koblenz
Radwege an neuer Brückenrampe: Die Vor- und Nachteile
Ein Sensor auf dem Geländer (rechts) sorgt dafür, dass die Ampel reagiert.
Doris Schneider

Das Umfeld der neuen Koblenzer Rheinbrücke ist in Teilen schon fertig – und Radfahrer kommen nun wieder prima auf der Pfaffendorfer Seite hoch und runter. Eines ist aber mit der neuen Regelung weniger bequem.

Lesezeit 2 Minuten
Die Pfaffendorfer Brücke ist eine enorm wichtige Verkehrsverbindung in Koblenz – auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, denn die rechtsrheinischen Stadtteile sind mit ihr gut an die Innenstadt angebunden. Und das ist dank E-Bike-Boom auch schon lange nicht mehr nur für die im Tal liegenden Stadtteile wie Pfaffendorf oder Ehrenbreitstein wichtig.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region