Freigabe im Oktober geplant Radweg nach Lay: Jetzt wird das Geländer montiert Doris Schneider

Erwin Siebenborn 20.08.2026, 12:00 Uhr

i Das neue Geländer wird per Kranwagen angeliefert und montiert. An manchen Tagen haben Passanten den Eindruck, dass es nicht richtig weitergeht. Doch der LBM widerspricht dem. Erwin Siebenborn

Nun sind die Arbeiten wirklich auf der Zielgeraden: Bald kann der neue Radweg zwischen Koblenz-Lay und Moselweiß eröffnet werden. Im Moment sieht man aber wenige Arbeiter dort, beobachten Vorbeifahrende.

Balken liegen auf dem neuen Radweg neben der Bundesstraße zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Lay. Eine Woche später liegen diese Balken quasi noch genauso da, beobachten Passanten. Geht es mit den Bauarbeiten nicht so richtig weiter? Wir haben beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität nachgefragt.







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