Wichtig für Pendler und Gäste Radweg in der Koblenzer Beatusstraße ist fertig 23.11.2025, 16:00 Uhr

i Die Gegebenheiten in der Beatusstraße sind unterschiedlich, und so unterschiedlich sind auch die Lösungen. Die durchgezogenen Linien dürfen von den Autofahrern nicht überfahren werden. Stadt Koblenz / Ralph Emmerich

Lange haben die Bauarbeiten in der Koblenzer Beatusstraße für Sperrungen und Ampelregelungen gesorgt – nun aber herrscht wieder freie Fahrt. Vor allem für Radfahrer, denn der Radweg ist nun fertig.

Die Bauarbeiten zur neuen Radverkehrsführung in der Beatusstraße sind abgeschlossen, teilt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz mit. „Die Beatusstraße ist sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für den Radtourismus ein wichtiger Abschnitt der Ost-West-Hauptroute des Radverkehrsnetzes in Koblenz“, heißt es in der Mitteilung.







