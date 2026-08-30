Profis begleiten Ausfahrten Radsportfans wird bei Canyon in Koblenz einiges geboten Alexander Thieme-Garmann 30.08.2026, 12:00 Uhr

i Die von Radprofis begleiteten Ausfahrten erfreuten sich beim Canyon Pure Cycling Festival in Koblenz großer Beliebtheit. Alexej Zepik

Zahlreiche Besucher bevölkern am Wochenende das Canyon-Gelände im Rauental. Beim Pure Cycling Festival kommen Freunde des Radsports voll auf ihre Kosten. Dabei ließ sich auch der ein oder andere Promi blicken.

Zwei Tage lang volles Programm bot das Pure Cycling Festival des Koblenzer Fahrradherstellers Canyon am Wochenende an seinem Hauptsitz im Rauental. Nach siebenjähriger Abstinenz gab es auf dem frisch erweiterten Campus rund um das Canyon Headquarter und das neue E-Performance Center eine ganze Palette an Angeboten, die zahlreiche Familien anlockten, welche das großflächige Areal in der Karl-Tesche-Straße in ein Gelände mit Volksfeststimmung ...







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