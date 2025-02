Radverkehr in Koblenz Radroute an der B9 wegen Schlamm kaum noch befahrbar Wolfgang Lucke 11.02.2025, 12:28 Uhr

i Der verschmutzte Wirtschaftsweg zwischen IKEA und Bauhaus an der B9 ärgert derzeit viele Radfahrer. Stefan Gerhard

Wer derzeit mit dem Rad von Kettig entlang der B9 nach Koblenz fahren möchte, hat ordentlich zu kämpfen: Ein großer Teilabschnitt auf der Höhe von IKEA ist stark verschmutzt. Für die Reinigung will niemand zuständig sein.

Jeden Werktag wechselt der Nickenicher Stefan Gerhard in Kettig vom Auto aufs Rad und legt die restlichen 14 Kilometer zu seiner Arbeitsstelle in Koblenz per E-Bike zurück. Er macht das der Umwelt und der Gesundheit zu Liebe und ist mit der Strecke grundsätzlich zufrieden.

