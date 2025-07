Früher ist Petra Bosse 15 Minuten mit dem Rad von ihrem Zuhause in Lay zur Arbeit nach Moselweiß gefahren. Jetzt braucht sie circa eine Stunde, zu Fuß und mit dem Bus. Die monatelange Vollsperrung der B49 hat die Routinen der 60-Jährigen ziemlich durcheinandergewirbelt. Für ihren Job als Vertretungslehrerin an der Grundschule musste sie immer flexibel sein, das Fahrrad war dafür perfekt. Jetzt ist vieles anders, aber auch nicht alles schlecht. Aus dem Leben einer Radpendlerin an der gesperrten B49.

„Wir haben ein Auto, mein Mann und ich, aber nur eins. Und das braucht er, um zur Arbeit zu fahren.“ Autofahren war eh nie ihr Ding, sagt Petra Bosse. Das Rad war ihr schon immer lieber. Fast genauso lieb wie ihr Job in der Grundschule in Moselweiß. Bosse springt als Vertretung ein, wenn kurzfristig wer ausfällt. Der kurze Weg aus Lay kam ihr da immer zugute. „Ich mache das seit zehn Jahren. Man wird da nicht reich von, aber das ist meine Passion. Ich hänge an meinem Job.“ Als sie Ende letzten Jahres erfuhr, dass ihr Arbeitsweg für Monate voll gesperrt wird, überfiel Bosse die Angst. „Ich muss ehrlich sagen, das hat bei mir Verzweiflung ausgelöst.“

i Wo sonst Autos über die Bundesstraße fahren, liegt zurzeit viel Baumaterial herum. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie soll sie jetzt nach Moselweiß kommen? Wie soll sie kurzfristig als Vertretung einspringen können? Erst kurz vorher hatte sich Bosse noch ein Pedelec gekauft. Sollte das jetzt ungenutzt in der Garage verstauben? Viele Fragen schossen ihr durch den Kopf, Antworten hatte sie zunächst keine.

Ende Januar ging Bosse daher mit einem mulmigen Gefühl zur Bürgerversammlung des Landesbetriebs Mobilität, wo dieser über den geplanten Neubau der B49 samt Radweg informierte. Bei der Fragerunde am Ende des langen Abends schilderte Petra Bosse vor Hunderten Anwesenden ihre Situation. Dass das Rad ihr einziges Transportmittel sei, dass sie flexibel sein müsse, kurz: dass die Vollsperrung ihr Leben massiv beeinflussen wird.

Rund fünf Monate sind seit der Bürgerversammlung nun vergangen. Rückblickend sagt Bosse: „Die Versammlung kam zwar viel zu spät, aber mir hat sie sehr geholfen.“ Vor allem, weil sie da erfuhr, dass es während der Zeit der Vollsperrung einen Busshuttle von Lay nach Dieblich geben wird. Die kilometerlange Umleitung für Radfahrer über Dieblich und Kobern-Gondorf bis nach Koblenz war für sie nämlich keine Option. „Die ist illusorisch“, sagt Bosse, „zumal ich gesundheitlich eingeschränkt bin“.

Was also tat die Vertretungslehrerin, als die B49 im März voll gesperrt wurde? „Ich habe mir ein Deutschlandticket gekauft.“ Seither lässt sie das Rad zu Hause stehen und fährt mit dem Bus nach Moselweiß. Am Anfang habe der Busshuttle noch so seine Probleme gehabt, „aber mittlerweile kann ich nicht meckern“. Worüber sie „unheimlich froh“ ist: dass extra eine Haltestelle an der Gülser Brücke eingerichtet wurde. „Für mich ist das eine ganz große Erleichterung. Von dort aus muss ich nur noch fünf Minuten über die Brücke nach Moselweiß laufen.“

Konsequenzen für die Hausaufgabenhilfe

Insgesamt dauert der Weg zur Arbeit jetzt viermal so lange wie früher. Für Petra Bosse ist das mittlerweile aber in Ordnung. „Ich habe mich da akklimatisiert.“ Was sie allerdings vermisst, ist die Unabhängigkeit beim Radfahren. Da hat man keinen Busfahrplan, nach dem man sich richten muss. Ihre Arbeit mit den Schulkindern beeinflusst das an manchen Tagen sehr. „Wenn ein Kind bei der Hausaufgabenhilfe ein bisschen länger sitzen will, um noch eine Aufgabe fertigzumachen, muss ich jetzt leider sagen, dass das nicht geht, weil ich zum Bus muss.“

Auch der Feierabendplausch mit Kolleginnen und Kollegen bleibt zurzeit öfters mal auf der Strecke. Und die Definition von „kurzfristig“ hat sich bei Bosse ebenfalls geändert. „Wenn ich als Vertretung einspringen soll, müssen wir so was jetzt immer am Abend vorher besprechen.“ Nicht optimal, aber immerhin zeigt sich die Schule da flexibel, wo Bosse gerade unflexibler ist.

i Der neue Radweg an der B49 wird auf der Moselseite entlangführen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ihr fast neues Pedelec nutzt sie im Übrigen gerade nur selten. „Ich vermisse das Radfahren schon. Vor allem, wenn es in der Schule sehr herausfordernd war, was immer wieder vorkommen kann. Da ist es gut, in Bewegung zu kommen“, sagt Bosse. Doch hinter all dem, wo sie zurzeit Kompromisse machen muss, steht bei ihr ein trotzdem.

Trotz allem freut sie sich auf die neue B49, besonders auf den neuen Radweg. „Was bisher auf der Baustelle schon alles passiert ist, finde ich schon beachtlich. Es ist schön, dass man sieht: Es geht voran.“ Das Radfahren nach Moselweiß war nämlich – so gern Bosse es hat – oft genug auch unschön. „Es kam fast täglich zu gefährlichen Situationen beim Überholen“, sagt die Layerin. Da fühlt es sich im Bus aktuell doch sicherer an. Und mit neuem Radweg dann auch.