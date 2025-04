Radler an der Mosel wird lebensgefährlich verletzt

Es ist ein sonniger Spätnachmittag, vermutlich ist ein Radfahrer bei Lehmen auf einer Radtour. Doch dann übersieht ihn ein Autofahrer, es kommt zu einem schweren Unfall. Was ist passiert?

Am späten Samstagnachmittag, gegen 18 Uhr, kam es auf der B416 in Höhe der Ortslage Lehmen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein aus der Unterführung Lehmen in Fahrtrichtung Kobern-Gondorf auffahrender Autofahrer aus der Region übersah nach Angaben der Polizei den auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg fahrenden entgegenkommenden Radfahrer.

Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 39-jährige Radfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz, der allein unterwegs war, wurde lebensbedrohlich verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.