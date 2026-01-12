ADFC Koblenz gibt Tipps Radfahren im Winter: So kommt man sicher durch Schnee Doris Schneider 12.01.2026, 10:00 Uhr

i Auch im Winter fahren viele Menschen mit dem Rad zur Arbeit, in die Schule oder Uni. Das Sturzrisiko ist allerdings größer als bei gutem Wetter. Frank Rumpenhorst. dpa

Natürlich gibt es jetzt im Winter viel weniger Radfahrer auf den Straßen rund um Koblenz – aber viele nutzen es eben doch auch jetzt täglich, um zur Arbeit, Schule, Uni oder in die Stadt zu kommen. Zehn Tipps, wie man sicher durch den Winter kommt.

Schnee in der Stadt – eigentlich im Winter nicht unerwartet. Im Verkehr aber können die weiße Pracht oder der braun-graue Matsch Probleme bereiten – auch und besonders für Radfahrer. Tipps fürs Radfahren im Winter gibt Gerd Engel vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Koblenz/Untermosel.







Artikel teilen

Artikel teilen