Radfahren im Winter: So kommt man sicher durch Schnee

Natürlich gibt es jetzt im Winter viel weniger Radfahrer auf den Straßen rund um Koblenz – aber viele nutzen es eben doch auch jetzt täglich, um zur Arbeit, Schule, Uni oder in die Stadt zu kommen. Zehn Tipps, wie man sicher durch den Winter kommt.
Lesezeit 2 Minuten
Schnee in der Stadt – eigentlich im Winter nicht unerwartet. Im Verkehr aber können die weiße Pracht oder der braun-graue Matsch Probleme bereiten – auch und besonders für Radfahrer. Tipps fürs Radfahren im Winter gibt Gerd Engel vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Koblenz/Untermosel.