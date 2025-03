Lay bewegt sich. Im Moselstadtteil ist der März-Run auch in diesem Jahr wieder an den Start gegangen. 2021 vom Layer Turn- und Sportverein (TSV) während der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie als sportliche Alternative ins Leben gerufen, entwickelte sich die Aktion in den vergangenen Jahren zum Erfolgskonzept.

Das Projekt startete am 1. und endet am 31. März. Der März-Run will Menschen für den Sport gewinnen und zugleich soziales Engagement fördern. Ob zusammen, allein oder im Team. Run-Koordinator Stefan Kurth freut sich wieder über die große Resonanz sowohl von geübten Athleten als auch Hobbysportlern. 152 Teilnehmer von 10 bis 70 Jahren haben sich in 38 Sportteams registrieren lassen. „Ich bin stolz auf die fünfte Auflage unseres März-Runs. Das zeugt von Innovation und Teamgeist“, ist TSV-Vorsitzender Klaus Schneider überzeugt. Auch viele Kinder und Jugendliche schnüren die Sportschuhe. Sogar Teilnehmer aus Koblenz und Umgebung sind aktiv. Die Westerwälderin Nicole Schäfer ist schon zum dritten Mal dabei und lobt die Aktion: „Ein Wettbewerb für Jung und Alt, bei dem man viel Spaß hat und trotzdem der sportliche Ehrgeiz nicht zu kurz kommt“.

Einstieg in den März-Run ist noch möglich

Die von den Sportlern erbrachten sportliche Leistungen werden bewertet und mit Punkten belohnt. Die Zähler resultieren aus Disziplinen wie Laufen, Radfahren, Walken, Schwimmen und vielen anderen Sportarten. Ein Punkt entspricht zum Beispiel einem Kilometer Joggen, drei Kilometer Radfahren oder 200 Meter Schwimmen. Der März-Run umfasst auch Fitnessprogramme, Tischtennis, Badminton, Basketball, Karate, Volleyball sowie Lauf-, Fahrrad- und Wandertreffs. Sponsoren honorieren die erbrachten Leistungen mit mindestens 10 Cent pro Punkt. Der Reinerlös summierte sich auf bislang insgesamt mehr als 25.000 Euro. Die Summe wird für Projekte der Kinder- und Jugendförderung in Lay verwendet. Ein Einstieg in den Layer März-Run ist noch über den Link www.tsv-lay.de möglich.