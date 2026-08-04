Kritik an Plänen in Koblenz
Rad- und Fußweg in Moselweiß: Wie es jetzt weitergeht
Der Geh- und Radweg am Koblenzer Moselufer soll zwischen Moselweiß und Rauental ausgebaut werden.
Der Geh- und Radweg am Koblenzer Moselufer soll zwischen Moselweiß und Rauental ausgebaut werden.
Doris Schneider

Der geplante Ausbau des Fuß- und Radwegs im Koblenzer Stadtteil Moselweiß sorgt weiter für Kritik bei Anwohnern. Einige fordern nun in einer Petition einen Aufschub und eine stärkere Bürgerbeteiligung. Wie Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) reagiert.

Lesezeit 2 Minuten
Ein einjähriger Aufschub, zunächst keine Baumfällungen, ein transparentes Beteiligungsverfahren mit Bürgern: Das sind einige der Forderungen der Interessengemeinschaft Moselufer zum geplanten Ausbau des Rad- und Fußwegs im Koblenzer Stadtteil Moselweiß.
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