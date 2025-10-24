Disput ums Koblenzer Moselufer Quo vadis, Peter-Altmeier-Ufer? 24.10.2025, 12:30 Uhr

i "Verkehrsführung geändert": Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, wird am Peter-Altmeier-Ufer mit Schildern darauf hingewiesen, dass hier vieles neu ist. Matthias Kolk

Der neue Zebrastreifen am Koblenzer Moselufer ist markiert, die verkehrsberuhigenden Maßnahmen sind damit vorerst abgeschlossen. Wie lange bleibt das so? Während die einen weiter einen sofortigen Rückbau fordern, analysiert die Stadt die Kritik.

Die Schilder stehen, der Zebrastreifen glänzt frisch weiß, und für manche in der Kommunalpolitik scheint die Diskussion ums Peter-Altmeier-Ufer nicht alt zu werden. Wir fassen zusammen, was sich zuletzt rund um die neue Verkehrsführung am Moselufer getan hat – und haben bei der Stadt nachgefragt, ob sie schon erste Schlüsse aus der Kritik gezogen hat.







