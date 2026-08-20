Inhaber sucht Nachfolger
Queere Szenebar Kurioos in Koblenz Altstadt schließt
Das Koblenzer Kurioos ist eine Szenekneipe, in der sich vor allem queere Menschen treffen, die der LGBTQIA* zuzurechnen sind. In
Das Koblenzer Kurioos ist eine Szenekneipe, in der sich vor allem queere Menschen treffen, die der LGBTQIA* zuzurechnen sind. Inhaber ist Jens Prangenberg (links). Marcel Witt stand viele Jahre nachts am Tresen.
Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Nachricht, dass das Kurioos in Koblenz schließt, macht viele betroffen. Es hat Generationen von schwulen, lesbischen und anderen queeren Menschen ein Zuhause in der Nachtkultur geboten. Die Bingo-Abende sind stadtbekannt. Was bislang bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute
Die queere Szenebar Kurioos in der Koblenzer Altstadt schließt Ende August ihre Türen – es sei denn, es findet sich jemand, der die Kneipe weiterführt. Das teilt das Kurioosteam um den langjährigen Wirt Marcel Witt und den Inhaber Jens Prangenberg dieser Tage auf Instagram mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren