Inhaber sucht Nachfolger Queere Szenebar Kurioos in Koblenz Altstadt schließt Katrin Steinert 20.08.2026, 10:38 Uhr

i Das Koblenzer Kurioos ist eine Szenekneipe, in der sich vor allem queere Menschen treffen, die der LGBTQIA* zuzurechnen sind. Inhaber ist Jens Prangenberg (links). Marcel Witt stand viele Jahre nachts am Tresen. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Nachricht, dass das Kurioos in Koblenz schließt, macht viele betroffen. Es hat Generationen von schwulen, lesbischen und anderen queeren Menschen ein Zuhause in der Nachtkultur geboten. Die Bingo-Abende sind stadtbekannt. Was bislang bekannt ist.

Die queere Szenebar Kurioos in der Koblenzer Altstadt schließt Ende August ihre Türen – es sei denn, es findet sich jemand, der die Kneipe weiterführt. Das teilt das Kurioosteam um den langjährigen Wirt Marcel Witt und den Inhaber Jens Prangenberg dieser Tage auf Instagram mit.







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