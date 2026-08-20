Die Nachricht, dass das Kurioos in Koblenz schließt, macht viele betroffen. Es hat Generationen von schwulen, lesbischen und anderen queeren Menschen ein Zuhause in der Nachtkultur geboten. Die Bingo-Abende sind stadtbekannt. Was bislang bekannt ist.
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Die queere Szenebar Kurioos in der Koblenzer Altstadt schließt Ende August ihre Türen – es sei denn, es findet sich jemand, der die Kneipe weiterführt. Das teilt das Kurioosteam um den langjährigen Wirt Marcel Witt und den Inhaber Jens Prangenberg dieser Tage auf Instagram mit.