Anlage im eröffneten Moselbad Koblenz wird nachgebessert Putz fällt runter, Harz tropft von Decke: Neue Sauna in Koblenz muss nachgebessert werden 15.10.2024, 06:00 Uhr

i Ein Blick in die Rotweinsauna vor der Eröffnung: Das Besondere hier ist die Optik mit den Fässern unter der Decke. Aus den Holzbalken, die drum herum sind, tropft es an einzelnen Stellen auf die Sitzflächen. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Ende August ist das Moselbad in Koblenz - und mit ihm die heiß ersehnte Sauna - eröffnet worden. Kurze Zeit später bröckelt der Putz im Dampfbad, und in der Rotweinsauna tropft Harz von der Decke. Wie kann das sein?

An einem Nachmittag im September in der neuen Sauna: Das Dampfbad ist nicht in Betrieb. Stattdessen arbeiten hier Handwerker in weißen Schutzanzügen im Gewölberaum, klopfen und hämmern an der Decke, gehen rein und raus, während sich vor der offen stehenden Tür verwundert die Saunagäste bewegen.

