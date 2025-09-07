Seit Jahren ist der Bereich um den Florinsmarkt ein problematisches Areal: Die Gebäude sind sanierungsbedürftig. Ein Investor hat dort unter dem Augenroller die schwierige Aufgabe begonnen, jetzt tritt mit Jan Leis ein neuer Investor auf den Plan.

Das Ensemble am Florinsmarkt hat eine bewegte Geschichte hinter sich. An kaum einem Punkt in der Koblenzer Altstadt treffen die Epochen der Koblenzer Stadtentwicklung auf solch engem Raum aufeinander wie an den drei Häusern am Moselufer. Doch das Alte Kaufhaus, das Schöffenhaus und der Bürresheimer Hof sind sichtlich in die Jahre gekommen – die Gebäude unter dem Augenroller sind ein Sanierungsfall, der in jüngster Zeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Nun ist ein Investor gefunden worden, dessen Konzept jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz in den Räumen des bereits sanierten Gewölbesaals vorgestellt wurde.

Dreikönigenhaus war guter Anfang

„In der Vergangenheit haben sicherlich viele Koblenzer mit den Augen gerollt, wenn am Florinsmarkt wieder irgendeine denkmalpflegerische Sache gefunden wurde“, räumte Oberbürgermeister David Langner (SPD) ein und verwies nicht nur auf den berühmten Augenroller unter der Uhr am „Alten Kauf- und Danzhaus“, sondern auch auf die vor gut zehn Jahren gefundenen spätantiken Mauerreste, die sich als archäologisch bedeutsamer erwiesen als zunächst gedacht. Langner dankte in seiner Begrüßung ausdrücklich dem bisherigen Investor Martin Görlitz. „Das Dreikönigenhaus hat gezeigt, dass man solche Immobilien erfolgreich sanieren und auch vermarkten kann“, sagte Langner. Letztendlich konnte Görlitz seine Pläne von einem Zentrum für Wissenschaft und Kultur nicht verwirklichen. „Viele Koblenzer haben sich, manchmal sicherlich auch verzweifelt, gefragt, ob und wann es am Florinsmarkt weitergeht“, erinnerte Langner und räumte ein, dass das Ensemble in jüngster Zeit ein wenig aus dem Fokus geraten war, weil eben nicht mehr viel passiert sei. „Wir wollten hier immer einen Ort der Begegnung schaffen, und ich bin mir sicher, dass wir hier heute einen guten Startpunkt hinbekommen“, zeigte sich Langner entschlossen.

i Dem bisherigen Investor Martin Görlitz (links) wurde für seine Arbeit gedankt, jetzt übernimmt Jan Leis (Mitte), mit von der Partie bei der Vorstellung der Pläne waren (von links) Architekt Jens Ternes, OB David Langner und Andreas Lukas (Baudezernent). Martin Ingenhoven

Derjenige, der es nun richten soll, ist Jan Leis. Der gebürtige Koblenzer, geschäftsführender Vorsitzender der Ulmer JL-Gruppe, gilt als erfahrener Projektentwickler für komplexe Immobilien. „Zum einen treibt mich die Liebe zur Heimat zurück. Zum anderen möchte ich die Strahlkraft des Gebäudeensembles wiederherstellen“, betonte Leis. Und hier biete das Gebäudeensemble trotz seiner Komplexität ein hohes Potenzial. „Ich habe mich bewusst entschieden, dieses Ensemble zu kaufen und möchte hier etwas Nachhaltiges schaffen, das auch finanziell funktioniert“, stellte Leis fest. Deshalb habe er auch Abstand davon genommen, am Ensemble am Florinsmarkt Wohnungen zu errichten. „Das ist einfach nicht der richtige Ort dafür. Der Zugang der Öffentlichkeit ist ein wichtiger Aspekt für mich“, bekräftigte der Entwickler.

Erste Gespräche zum Erwerb des Ensembles durch die JL-Gruppe habe es bereits im Jahr 2021 gegeben, bevor der Kaufvertrag Ende 2023 abgeschlossen werden konnte. Und auch Jan Leis würdigte die umfangreichen Arbeiten des Vorbesitzers. Diese umfassten neben der Sicherung der Gebäude auch eine statische Ertüchtigung, eine Verbindung der Gebäude sowie eine Teilsanierung und die Freilegung der römischen Mauer. Diese „trockene Baustelle“ erleichtere viele der nun anfallenden Arbeiten, so Leis. Dieser sieht als neue Nutzung ein sogenanntes Boardinghouse und zwei Gastronomieflächen vor. Im Bereich des Gewölbesaales und der römischen Mauer sollen zukünftig Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden. Im Erdgeschoss sollen zwei verschiedene Gastronomiekonzepte etabliert werden, beide vom selben Gastronomen betrieben, der bereits an der Mosel erfolgreich sei.

„Zum einen treibt mich die Liebe zur Heimat zurück. Zum anderen möchte ich die Strahlkraft des Gebäudeensembles wiederherstellen.“

Investor Jan Leis

Unter dem Motto „früh bis spät“ soll ein Brauhauskonzept verwirklicht werden, für die andere Gastronomie entwickle man ein Weinkonzept, hieß es weiter. Hierzu werde mit Blick auf die Mosel eine Außenterrasse auf einem bereits bestehenden Gebäudeteil eingerichtet. Die oberen Etagen aller drei Gebäude sollen ein Servicewohnen beherbergen. Insgesamt 65 Appartements in Einzel- oder Doppelzimmerausstattung sollen entstehen, ohne dass größere Veränderungen am Gebäudeensemble vorgenommen werden. Die Appartements, die eine Mischung aus Hotel und möblierter Wohnung darstellen, eignen sich womöglich für kurz- bis langfristige Aufenthalte in der Stadt an Rhein und Mosel und sollen voll digital buchbar sein. Es werde also keine eigentliche Rezeption mehr geben, erklärte Leis das Konzept des künftigen Boardinghouses. „Dennoch werden wir hier mindestens 50 Arbeitsplätze schaffen“, zeigte sich Leis auf Nachfrage überzeugt.

Turm aus Stahl und Glas soll entstehen

Für den komplexen Umbau, der auch allen denkmalpflegerischen Aspekten gerecht wird, sorgt Architekt Jens Ternes. „Wir haben es hier mit einer komplexen Gebäudestruktur und vielen unterschiedlichen Ebenen zu tun. Die Beibehaltung der Denkmalstruktur ist dabei nicht ganz einfach“, räumte der Architekt ein. Zugleich gab er zu bedenken, dass im Inneren der Gebäude durch zwei Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg viel historische Struktur zerstört worden sei. Um sowohl den Anforderungen des Denkmalschutzes als auch den Anforderungen der neuen Nutzung gerecht zu werden, soll im Bereich der Außenterrasse ein filigraner Turm aus Stahl und Glas errichtet werden, der zukünftig die verschiedenen Ebenen der Häuser miteinander verbindet. „Ein Massivbau würde die Anmutung der Gebäude hier komplett zerstören“, hielt Ternes fest. Die Filigranität der Konstruktion solle durch ein Beleuchtungskonzept unterstrichen werden.

i Am Moselufer soll ein filigraner Turm aus Stahl und Glas entstehen, der die verschiedenen Ebenen der Gebäude miteinander verbindet. Martin Ingenhoven

Andreas Lukas, der Koblenzer Baudezernent, zeigte sich überzeugt von den neu vorgestellten Plänen. „Am Florinsmarkt lässt sich Koblenz auf engstem Raum erleben, von der römischen Zeit über Mittelalter und Barock – und jetzt mit den vorgestellten Plänen die Moderne. Der Florinsmarkt soll so wieder ein Schmuckstück in der Koblenzer Altstadt werden.“ Lukas betonte weiter, dass man überzeugt sei, eine neue Keimzelle zu schaffen, deren kultivierte Szene auf die gesamte Altstadt ausstrahle.