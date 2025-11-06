Psychologische Hilfe, wenn der Aufzug stecken bleibt

Eine Komödie über Stillstand und die Kraft unerwarteter Begegnung präsentiert das Theater am Ehrenbreitstein. Das Stück von Mariana Leky zeigt, wie man aus Angst vor Veränderung nicht nur im Aufzug, sondern auch im eigenen Leben stecken bleiben kann.
Lesezeit 2 Minuten
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, gemeinsam mit einem geliebten Menschen im Aufzug stecken zu bleiben? Für Astrid und Fritjof geht dieser Wunsch fast in Erfüllung. Immerhin sitzen sie beide im selben Fahrstuhl fest, nur mit der Liebe hapert es bei den sich hier zufällig Begegnenden noch gehörig.