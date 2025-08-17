Ein Video kursiert in den sozialen Netzwerken. Darauf ist ein kräftiger Mann mit freiem Oberkörper zu sehen, der von zwei Polizisten kontrolliert werden soll. Doch sie werden seiner nicht Herr und brauchen Unterstützung.

Eine Polizeibeamtin und ihr Kollege wollen am Samstagnachmittag einen Mann kontrollieren, doch er wehrt sich. Auch der Einsatz von Pfefferspray fruchtet nicht, er entzieht sich, es kommt zu einer Art Ringkampf. Erst als die beiden Beamten Unterstützung von weiteren Kollegen bekommen, wird der Mann niedergerungen.

Ein Video in sozialen Netzwerken zeigt die Szenerie, die sich gegen 16.30 Uhr an der Trierer Straße abgespielt hat, an der Ecke, wo die Straße Richtung Rübenach abgeht. Das Video ist offensichtlich aus einem der Fahrzeuge aufgenommen worden, die wegen der Aktion im Stau stehen – 45 Minuten lang, wie auf Instagram gepostet wird.

Mann kommt am gleichen Tag in die Rhein-Mosel-Fachklinik

Der 39-jährige, der in blauer Jeans bekleidet auf der Straße herumtänzelt und breitbeinig stapft, war an dem Tag schon mehrfach aufgefallen, sagt ein Beamter der Führungszentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. So war er bereits am Morgen, nur mit einem OP-Kittel eines Krankenhauses bekleidet, im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs.

Als die beiden Beamten ihn kontrollieren wollten, habe er sich massiv gewehrt. Auch der Einsatz von Pfefferspray sei ohne Erfolg gewesen. Die beiden Polizisten hätten daraufhin Verstärkung gerufen, gemeinsam sei der Mann dann fixiert worden. Er sei noch am selben Tag in die Rhein-Mosel-Fachklinik überwiesen worden.

Für andere habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betont der Polizist. Der Mann war unbewaffnet. Aus polizeilicher Sicht wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. In den sozialen Netzwerken ätzen die Nutzer über die Beamten, die den Mann nicht sofort fixieren konnten.