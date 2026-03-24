Analyse zur Landtagswahl
Promis zu CDU-Sieg und SPD-Klatsche in und um Koblenz
Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Landtagswahl mit seiner Partei verloren.
Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Landtagswahl mit seiner Partei verloren.
Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

Die CDU triumphiert, die SPD wird deklassiert: Die Landtagswahl hat im Mainzer Parlament und vielen Kommunen für einen Wachwechsel gesorgt. Das sagen Josef Oster, David Langner, Detlev Pilger, Dirk Meid, Marc Ruland und Co. zur Lage. 

Lesezeit 8 Minuten
In der CDU bejubeln sie einen historischen Sieg. In der SPD sind sie sich einig, dass es so (vor allem im Bund) nicht weitergehen kann. Die Landtagswahl hat auch in und um Koblenz für klare Verhältnisse gesorgt. Mit etwas Abstand bewerten Kreischefs wie Detlev Pilger, Marc Ruland und Josef Oster die Lage.

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Koblenz & RegionWK 9 – Koblenz

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