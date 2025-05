Projekt Königinnenwingert in Oberfell feiert Geburtstag

Als Weinberg von und für Majestäten ist der Oberfeller Königinnenwingert seit 15 Jahren ein Leuchtturm für Natur, Genuss, Kultur und Tradition. Angelegt wurde der Rebenhang 2010 mit dem Ziel, die Weinkulturlandschaft Terrassenmosel zu erhalten und zu beleben. Für die Umsetzung des Projektes gründete sich in Oberfell der Verein „Weinfreunde Königinnenwingert“. Den 15 Geburtstag feierte der Verein mit einem fröhlichen und geselligen Fest im Oberfeller Weinhäusje.

Die Weinfreunde rekultivierten mit Unterstützung der Gemeinde und örtlichen Banken mit Elan, Schweiß und Herzblut eine brachliegende Steillage. Sie pflanzten und pflegen seither über 1000 Riesling-Reben. Durch Erhalt und Wiederaufbau von Trockenmauern, Vermeidung von Herbiziden und Förderung des Artenschutzes zeigt sich der Wingert auch aus ökologischer Sicht effektiv und nachhaltig. Schiefer, Klima, Topografie und Rebsorte liefern einen finessenreichen Moselwein mit feinem Frucht-Säure-Spiel. Zahlreiche Auszeichnungen wie Kammerpreismünzen dokumentieren eine hohe Qualität. Eine Wanderhütte hoch über dem Wingert bietet grandiose Blicke ins Moseltal.

Angela Merkel ist Ehren-Patin

Auslöser des spannenden Projektes war 2010 die Amtszeit von Sonja Christ-Brendemühl als Deutsche Weinkönigin. Die engagierte Oberfellerin und heutige Professorin für „Generative KI in Marketing und Kommunikation“ ist bei den Weinfreunden noch immer als Motivatorin und Impulsgeberin geschätzt und gefragt. Ein achtsames Auge auf „ihren Wingert“ werfen Wingertspaten und -patinnen. Sie sicherten sich mit dem Erwerb einer Rebe einen symbolischen Anteil am Weinhang. Auch die aktuellen und ehemaligen Oberfeller Weinmajestäten und zahlreiche prominente Ehren-Paten wie Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel gehören zum erlauchten Kreis. Ein Schieferschild am Weinstock weist sie als Paten aus. Die jährliche Rendite beträgt zwei Flaschen Königinnenwein. Heute zählt der Verein über 500 Mitglieder.