Drei Städte und vier Verbandsgemeinden waren an dem Projekt beteiligt: Aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm wird große Resonanz gemeldet.

i Das grün-schwarz lackierte Modell Hyundai Kona wechselte durch verschiedene Gemeinden in der VG Weißenthurm. VG Weißenthurm / Jennifer Vogt. Jennifer Vogt

Von Mai 2022 bis April 2025 hatten Bürgerinnen und Bürger im Kreis Mayen-Koblenz Gelegenheit, E-Mobilität auszuprobieren: Im Rahmen eines kreisweiten Projektes stand in den Städten Andernach, Bendorf und Mayen sowie den Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz, Rhein-Mosel und Weißenthurm ein elektrisch betriebenes Fahrzeug kostenlos zur Verfügung. In der VG Weißenthurm fand die Möglichkeit, Alltagsfahrten mit dem Bürgerauto zu unternehmen, regen Zuspruch, meldet die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Einkäufe, Arztbesuche, Familienausflüge oder einzelne Fahrten zur Arbeit – im Alltag E-Mobilität buchstäblich erfahren war das Ziel des Projektes E-Bürgerauto, das der Kreis Mayen-Koblenz ins Leben gerufen hatte. In der VG Weißenthurm nutzten viele Interessierte das kostenlose Angebot: „Das Bürgerauto war über den gesamten Zeitraum hindurch gut ausgebucht“, berichtet Klimaschutzmanagerin Jennifer Vogt. Das Modell Hyundai Kona wechselte durch die Städte und Ortsgemeinden, die der VG angehören. Start war im Mai 2022 in Mülheim-Kärlich, letzte Station war bis Ende April 2025 Kettig „In jeder Kommune gab es eine Ansprechperson für die Nutzung“, erklärt Vogt und dankt den sogenannten „Kümmerern“ für den Einsatz.

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Thomas Przybylla, zieht eine positive Bilanz: „Mit dem Projekt E-Bürgerauto endet eine wertvolle Phase kommunaler Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürgern niedrigschwellig den Zugang zu Elektromobilität zu ermöglichen – ein Ziel, das wir mit breiter Resonanz und großem Engagement erreicht haben. Die zahlreichen Nutzerinnen und Nutzer hätten erste, persönliche Erfahrungen mit einem E-Fahrzeug gesammelt, „ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem bewussteren Umgang mit Mobilität und Energie“, so der Verwaltungschef.

Wer Fragen zum Projekt oder zu E-Mobilität hat, kann sich an die Klimaschutzmanagerin der VG Weißenthurm wenden unter Telefon 02637 / 913-237 oder per Mail an jennifer.vogt@vgwthurm.de.