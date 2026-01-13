Tag der offenen Tür Profiländerung: Großes Interesse am Görres-Gymnasium Doris Schneider 13.01.2026, 08:50 Uhr

i Das Görres-Gymnasium hat für den Tag der offenen Tür Aufkleber herstellen lassen. Monika Bornemann

Dass das Koblenzer Görres-Gymnasium nicht mehr nur noch Latein als erste Fremdsprache anbietet, war anfangs umstritten – doch der gute Besuch beim Tag der offenen Tür zeigt nun, dass die Schule dadurch für manche attraktiver wird.

Der Andrang beim Tag der offenen Tür am Koblenzer Görres-Gymnasium hat die Verantwortlichen vielleicht selbst überrascht. „Der Andrang war so hoch wie nie“, schreiben Schulleiterin Ute Mittelberg und Monika Bornemann, Leiterin der Orientierungsstufe, auf eine Anfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen