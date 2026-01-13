Tag der offenen Tür
Profiländerung: Großes Interesse am Görres-Gymnasium
Das Görres-Gymnasium hat für den Tag der offenen Tür Aufkleber herstellen lassen.
Monika Bornemann

Dass das Koblenzer Görres-Gymnasium nicht mehr nur noch Latein als erste Fremdsprache anbietet, war anfangs umstritten – doch der gute Besuch beim Tag der offenen Tür zeigt nun, dass die Schule dadurch für manche attraktiver wird. 

Lesezeit 1 Minute
Der Andrang beim Tag der offenen Tür am Koblenzer Görres-Gymnasium hat die Verantwortlichen vielleicht selbst überrascht. „Der Andrang war so hoch wie nie“, schreiben Schulleiterin Ute Mittelberg und Monika Bornemann, Leiterin der Orientierungsstufe, auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region