Dass das Koblenzer Görres-Gymnasium nicht mehr nur noch Latein als erste Fremdsprache anbietet, war anfangs umstritten – doch der gute Besuch beim Tag der offenen Tür zeigt nun, dass die Schule dadurch für manche attraktiver wird.
Der Andrang beim Tag der offenen Tür am Koblenzer Görres-Gymnasium hat die Verantwortlichen vielleicht selbst überrascht. „Der Andrang war so hoch wie nie“, schreiben Schulleiterin Ute Mittelberg und Monika Bornemann, Leiterin der Orientierungsstufe, auf eine Anfrage unserer Zeitung.