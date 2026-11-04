CMD-Netzwerk in Koblenz hilft Probleme im Kiefer, Schmerzen im Körper Matthias Kolk 04.11.2026, 07:15 Uhr

i Physiotherapeut Timo Schall behandelt immer wieder Menschen, die Probleme mit dem Kiefergelenk haben. Ein Netzwerk aus Ärzten und Therapeuten soll die Versorgung von Patienten in der Region Koblenz stärken. Matthias Kolk

Seit sie eine neue Schiene im Mund trägt, hat Corinna S. extrem viel Lebensqualität zurückgewonnen. Doch sie hetzte lange ratlos von Arzt zu Arzt. Entscheidend geholfen hat ihr letztlich auch ein neues Netzwerk aus Fachleuten in und um Koblenz.

Plötzlich brach Corinna S. körperlich zusammen. Rauschen im Ohr, Schwindel, starke Gliederschmerzen, der Anfangsverdacht: Gehörsturz. Nach dem Aufstehen habe sie sich nicht mehr erholt gefühlt, erzählt sie. Kopfschmerzen sind ihr täglicher Begleiter, genauso wie der extreme Druck auf dem Kiefer.







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