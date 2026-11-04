Seit sie eine neue Schiene im Mund trägt, hat Corinna S. extrem viel Lebensqualität zurückgewonnen. Doch sie hetzte lange ratlos von Arzt zu Arzt. Entscheidend geholfen hat ihr letztlich auch ein neues Netzwerk aus Fachleuten in und um Koblenz.
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Plötzlich brach Corinna S. körperlich zusammen. Rauschen im Ohr, Schwindel, starke Gliederschmerzen, der Anfangsverdacht: Gehörsturz. Nach dem Aufstehen habe sie sich nicht mehr erholt gefühlt, erzählt sie. Kopfschmerzen sind ihr täglicher Begleiter, genauso wie der extreme Druck auf dem Kiefer.