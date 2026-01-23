Zu einer pro-kurdischen Demonstration am Koblenzer Zentralplatz kamen am Ende mehr Menschen als erwartet. Das sind die wichtigsten Eckdaten.
Koblenz. „Angriffe auf Kurdische Gebiete und die Demokratie in Syrien wollen wir verurteilen!“ Unter diesem Motto haben am vergangenen frühen Dienstagabend Menschen in Koblenz demonstriert. Die Versammlung fand auf dem Zentralplatz statt, im Forum Confluentes gab es zudem eine Podiumsdiskussion zum Thema, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz mit.