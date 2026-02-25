Einmal die privaten Briefe von Joseph Görres lesen ... wer schon immer mal die handgeschriebenen Worte lesen wollte, kann das jetzt ganz einfach tun. Zuvor war das nicht für jeden möglich.
Joseph Görres, der vor 250 Jahren in der Koblenzer Altstadt geboren wurde, war ein Meister des Wortes. Die Feder ergriff der streitbare Publizist aber nicht nur für seine zahlreichen politischen und religiösen Schriften, sondern auch für die private Korrespondenz mit Freunden und Weggefährten.