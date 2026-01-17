Kalender des Tierheims Koblenz Prinzessinnen sollen jungen Patienten Glück bringen Winfried Scholz 17.01.2026, 16:00 Uhr

i Nia (rechts) strahlt übers ganze Gesicht. Sie hat zu Hause sogar ein Kostüm von Prinzessin Belle (hinten zusammen mit Cara). Winfried Scholz

Märchenhafter Besuch in der Kinderklinik Kemperhof: Leibhaftige Disney-Prinzessinnen zaubern den jungen Patienten ein Lächeln ins Gesicht, als sie ihnen die neuen Benefizkalender des Koblenzer Tierheims und weitere Geschenke bringen.

Nia strahlt übers ganze Gesicht: „Ich kenne dich, du bist die Belle. Zu Hause habe ich ein Kostüm von dir.“ Die Freude ist ganz besonders, weil die Disney-Prinzessinnen Belle und Vaiana der kleinen Nia und ihrer Zimmerfreundin Cara persönlich den Kalender „Märchenhaft“ überreichen, in dem sie abgebildet sind.







