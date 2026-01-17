Kalender des Tierheims Koblenz
Prinzessinnen sollen jungen Patienten Glück bringen
Nia (rechts) strahlt übers ganze Gesicht. Sie hat zu Hause sogar ein Kostüm von Prinzessin Belle (hinten zusammen mit Cara).
Märchenhafter Besuch in der Kinderklinik Kemperhof: Leibhaftige Disney-Prinzessinnen zaubern den jungen Patienten ein Lächeln ins Gesicht, als sie ihnen die neuen Benefizkalender des Koblenzer Tierheims und weitere Geschenke bringen. 

Nia strahlt übers ganze Gesicht: „Ich kenne dich, du bist die Belle. Zu Hause habe ich ein Kostüm von dir.“ Die Freude ist ganz besonders, weil die Disney-Prinzessinnen Belle und Vaiana der kleinen Nia und ihrer Zimmerfreundin Cara persönlich den Kalender „Märchenhaft“ überreichen, in dem sie abgebildet sind.

