Jetzt geht’s los: Das neue Herrschaftspaar im Koblenzer Karneval steht fest. Und außer, dass die Festkleidung nicht rechtzeitig da war, klappte am Vorstellungsabend alles wie am Schnürchen. Die Koblenzer können froh auf die Session schauen.
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„Emmer widder Neuichkeite im Kowelenzer Karneval, zo ierscht dat wichdichsde“, hieß es am Donnerstagabend im Rathaus: Das Tollitätenpaar für die Session 2026/27 sind Prinz Yannik (Port) und Confluentia Elina (Knopp) – wie der Prinz sagte „das sonnigste Gemüt in unserem Raum, hell wie 1000 Sterne“.