Neue Tollitäten in Koblenz Prinz Yannik und Confluentia Elina regieren die Narren Winfried Scholz 06.11.2026, 14:00 Uhr

i Das Koblenzer Tollitätenpaar im Kreis seiner Pagen und Eltern: (von links) Ernst und Petra Knopp, Page Pascal Liedtke, Confluentia Elena, Prinz Yannik, Pagin Annika Jung, Carmen und Detlev Port. Winfried Scholz

Jetzt geht’s los: Das neue Herrschaftspaar im Koblenzer Karneval steht fest. Und außer, dass die Festkleidung nicht rechtzeitig da war, klappte am Vorstellungsabend alles wie am Schnürchen. Die Koblenzer können froh auf die Session schauen.

„Emmer widder Neuichkeite im Kowelenzer Karneval, zo ierscht dat wichdichsde“, hieß es am Donnerstagabend im Rathaus: Das Tollitätenpaar für die Session 2026/27 sind Prinz Yannik (Port) und Confluentia Elina (Knopp) – wie der Prinz sagte „das sonnigste Gemüt in unserem Raum, hell wie 1000 Sterne“.







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