Tolle Prunksitzung Prinz Frank II. ist jetzt in Weißenthurm der Chef Alexander Thieme-Garmann 01.02.2026, 13:31 Uhr

i Prinz Frank II. (vorne) übernimmt von nun an die Amtsgeschäfte in Weißenthurm. Alexander Thieme-Garmann

Die Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft Weißenthurm hat eine beeindruckende Prunksitzung gefeiert. Jetzt ist auch das große Geheimnis gelüftet, wer nun die Amtsgeschäfte in der Stadt führt: Prinz Frank II.

Das Rätsel in Weißenthurm ist endlich gelüftet – der Prinz der Session 2025/26 heißt Frank II. Damit tritt der frisch Ausgerufene die Nachfolge von Prinz Frank I. an, was durchaus plausibel erscheint. Die Proklamation erfolgte traditionell im Rahmen der Prunksitzung im vollen Saal der Thurer Stadthalle.







