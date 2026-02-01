Die Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft Weißenthurm hat eine beeindruckende Prunksitzung gefeiert. Jetzt ist auch das große Geheimnis gelüftet, wer nun die Amtsgeschäfte in der Stadt führt: Prinz Frank II.
Lesezeit 2 Minuten
Das Rätsel in Weißenthurm ist endlich gelüftet – der Prinz der Session 2025/26 heißt Frank II. Damit tritt der frisch Ausgerufene die Nachfolge von Prinz Frank I. an, was durchaus plausibel erscheint. Die Proklamation erfolgte traditionell im Rahmen der Prunksitzung im vollen Saal der Thurer Stadthalle.