Primark kommt in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich – das bestätigt das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung. Das wissen wir bisher über die neue Filiale.

Es ist offiziell: Der Textil-Discounter Primark wird eine neue Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen. „Mit der neuen Filiale setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs in Deutschland fort: Nachdem bereits in diesem Jahr neue Stores in Regensburg und Rostock an den Start gehen, ist Mülheim-Kärlich der dritte neue Standort, mit dem wir unsere Präsenz gezielt in Regionen ausbauen, in denen wir bisher noch nicht vertreten waren“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Laut dem aktuellen Schreiben soll die neue Filiale über eine Fläche von rund 2100 Quadratmetern verfügen und – laut Plan – 2026 eröffnen. „Wir freuen uns auf unser neues Geschäft in Rheinland-Pfalz und sind stolz, künftig Teil von Deutschlands größter Shoppingmeile zu sein“, heißt es weiter in der Mitteilung. Durch die Filialeröffnung sollen etwa 50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.