Es ist offiziell: Der Textil-Discounter Primark wird eine neue Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen. „Mit der neuen Filiale setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs in Deutschland fort: Nachdem bereits in diesem Jahr neue Stores in Regensburg und Rostock an den Start gehen, ist Mülheim-Kärlich der dritte neue Standort, mit dem wir unsere Präsenz gezielt in Regionen ausbauen, in denen wir bisher noch nicht vertreten waren“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.
Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Kaufland sucht Personal
Kaufland bestätigte jüngst, dass die Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich noch in diesem Jahr eröffnet werden soll – sofern bei den Umbauarbeiten alles nach Plan läuft. Mittlerweile sucht das Unternehmen nach Mitarbeitern.
Laut dem aktuellen Schreiben soll die neue Filiale über eine Fläche von rund 2100 Quadratmetern verfügen und – laut Plan – 2026 eröffnen. „Wir freuen uns auf unser neues Geschäft in Rheinland-Pfalz und sind stolz, künftig Teil von Deutschlands größter Shoppingmeile zu sein“, heißt es weiter in der Mitteilung. Durch die Filialeröffnung sollen etwa 50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.