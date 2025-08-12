Der Textil-Discounter Primark kommt in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Das Geschäft ist dann – so der aktuelle Stand – die einzige Filiale in Rheinland-Pfalz.

Es waren große Nachrichten für den Gewerbepark in Mülheim-Kärlich: Der in Irland gegründete Textil-Discounter Primark wird „künftig Teil von Deutschlands größter Shoppingmeile“ sein, heißt es in einer Presseinformation des Unternehmens. Eine entsprechende Filiale soll schon 2026 im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark eröffnen. Zuvor gab es zwar bereits Gerüchte, dass das bereits in der Vergangenheit für Fast-Fashion und schlechte Produktionsbedingungen in der Kritik stehende Unternehmen in den Gewerbepark ziehen würde – bestätigt wurde dies aber erst am vergangenen Donnerstag durch die Presseinformation des Textilunternehmens.

27 Filialen in Deutschland

Aktuell gibt es keine weiteren Primark-Filialen in Rheinland-Pfalz, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Den Standort Kaiserslautern habe man wegen einer „Anfang 2023 angekündigten strategischen Neuausrichtung des Standort-Portfolios“ aufgegeben. Die nächste Primark-Filiale für Menschen aus der Region um Koblenz stand bisher in Bonn.

Insgesamt betreibt Primark nach eigener Auskunft 27 Filialen in Deutschland. Auf Nachfrage, wo sich diese Filialen befinden, nennt Primark Großstädte wie Berlin (derzeit drei Läden), Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Kiel, Köln, Stuttgart (derzeit zwei Läden), Saarbrücken oder Wuppertal. Die Filiale im Gewerbepark wäre damit nicht nur die Einzige in Rheinland-Pfalz (zum aktuellen Stand), sondern wäre auch hinsichtlich der Größe der Stadt, in der sie liegt, ein Sonderfall.

Rund 2100 Quadratmeter große Filiale

Auf Nachfrage, wo die neue Primark-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich genau hinkommen könne, gibt es derzeit noch keine klare Antwort. Laut der Primark-Presseinformation soll der neue Laden aber über eine Fläche von rund 2100 Quadratmetern verfügen. Auf die Frage, ob das für Primark-Verhältnisse eine große Filiale darstelle, antwortet das Textilunternehmen: „Unsere neuen Stores haben eine Fläche in der Größenordnung von bis zu 2500 Quadratmetern. Diese Größe erlaubt es uns, ein breites Sortiment in einer übersichtlichen Gestaltung anzubieten.“

Regionale Präsenz ausbauen

Mit dem neuen Laden in Mülheim-Kärlich sollen etwa 50 Arbeitsplätze entstehen, so jedenfalls Primark in der Presseinformation. Neben der Filiale im Gewerbepark hebt das Unternehmen auch noch die in diesem Jahr neu entstehenden Geschäfte in Regenburg und Rostock hervor. Mit allen drei neuen Standorte wolle Primark seine „Präsenz gezielt in Regionen ausbauen, in denen (sie) bisher noch nicht vertreten waren.“ Damit soll auch das Ziel des Textilunternehmens, Deutschland als Schlüsselmarkt weiter auszubauen, bekräftigt werden. „Wir investieren in Standorte mit Potenzial, setzen auf kompaktere Flächen, moderne Konzepte und eine stärkere lokale Anpassung der Produktpalette.“ Gleichzeitig wolle man sich auch als attraktiver Arbeitgeber in weitere Regionen einbringen.