Vom Handwerksbetrieb zur Marke
Presto Humus ist der Erdenmacher aus Kobern-Gondorf
Content Marketing Manager Michael Schiefer und Geschäftsführer Alexander Storr (rechts) vor den Erdhügeln in Kobern-Gondorf: Pre
Content Marketing Manager Michael Schiefer und Geschäftsführer Alexander Storr (rechts) vor den Erdhügeln in Kobern-Gondorf: Presto Humus macht Erde. Sie führen über das Gelände.
Ingo Beller

Wer gärtnert, der weiß: Die Erde, in der die Pflanzen wachsen, ist wichtig. Presto Humus aus Kobern-Gondorf hat sich eben dieser Erde verpflichtet – sie gelten als die Erdenmacher aus der Eifel. Was macht das Unternehmen aus?

Lesezeit 3 Minuten
Zig Brauntöne in unterschiedlichen Nuancen säumen das Gelände von Presto Humus in Kobern-Gondorf. Es sind Erdhügel, Rindenhumus, Mulch – eben das, was später mal in vielen Gärten landet. Geschäftsführer Alexander Storr und Michael Schiefer, der als Content Marketing Manager im Unternehmen tätig ist, blicken auf die Hügel, die in den kommenden Monaten noch wachsen dürften.
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