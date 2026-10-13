Vom Handwerksbetrieb zur Marke Presto Humus ist der Erdenmacher aus Kobern-Gondorf Annika Wilhelm 13.10.2026, 09:09 Uhr

i Content Marketing Manager Michael Schiefer und Geschäftsführer Alexander Storr (rechts) vor den Erdhügeln in Kobern-Gondorf: Presto Humus macht Erde. Sie führen über das Gelände. Ingo Beller

Wer gärtnert, der weiß: Die Erde, in der die Pflanzen wachsen, ist wichtig. Presto Humus aus Kobern-Gondorf hat sich eben dieser Erde verpflichtet – sie gelten als die Erdenmacher aus der Eifel. Was macht das Unternehmen aus?

Zig Brauntöne in unterschiedlichen Nuancen säumen das Gelände von Presto Humus in Kobern-Gondorf. Es sind Erdhügel, Rindenhumus, Mulch – eben das, was später mal in vielen Gärten landet. Geschäftsführer Alexander Storr und Michael Schiefer, der als Content Marketing Manager im Unternehmen tätig ist, blicken auf die Hügel, die in den kommenden Monaten noch wachsen dürften.







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