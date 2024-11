Koblenz. Am Wochenende hat die Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer Premiere am Theater am Ehrenbreitstein gefeiert. Hierfür verwandelte sich die Bühne der Mikrowerkstatt in das Beratungszimmer eines Paartherapeuten. Dessen Berufsbezeichnung beinhaltet bereits das komplette Aufgebot an handelnden Personen: Auf der einen Seite den Therapeuten, auf der anderen das Paar.