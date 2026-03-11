Intersport in Mülheim-Kärlich Preisdruck und Trends: So ändert sich der Sporthandel Max Kohlhaas 11.03.2026, 14:00 Uhr

i Wo geht es hin für den Sportfachhandel? Alexander von Preen (links) und Oliver Krumholz, hier beim Flagship-Opening der Intersport Filiale in Mülheim-Kärlich, Alexej Zepik

Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich ist nun Flagship-Standort der Verbundgruppe. Zwischen Online-Konkurrenz und Preisdruck will der Sporthändler seine Stärke im stationären Fachhandel ausspielen.

Der Sportfachhandel steht unter Druck: steigende Preissensibilität der Kunden, starke Online-Konkurrenz und Überkapazitäten in manchen Branchen prägen derzeit den Markt. Dennoch setzt das Familienunternehmen Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich auf Wachstum – und wurde nun offiziell in das Flagship-Netzwerk der Intersport-Verbundgruppe aufgenommen.







