Eigentlich wollte die RZ-Reporterin den Fachleuten, die das Seil an der Gondelbahn einziehen und zu einer Endlosschleife verweben, über die Schulter schauen. Doch die Arbeiten erfolgen unter strengsten Sicherheitsbedingungen und in höchster Höhe.
Das alte Zugseil an der Koblenzer Seilbahn hat seine guten Dienste getan: Seit 2010 trägt es die Gondeln und damit Millionen von Besuchern über den Rhein. Nun wird das Seil getauscht – und das läuft problemlos, berichtet Stefanie Schwarze, Leiterin Marketing und Sales bei der Seilbahn.