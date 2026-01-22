Neues zur Koblenzer Gondelbahn Präzisionsarbeit in 60 Metern Höhe: Seil wird befestigt Doris Schneider 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Auf der Behelfsbrücke hoch über dem Rhein arbeiten die Fachleute und verweben die Seilstränge miteinander. Marc Zimmer / Janko.Media GmbH für Seilbahn Koblenz

Eigentlich wollte die RZ-Reporterin den Fachleuten, die das Seil an der Gondelbahn einziehen und zu einer Endlosschleife verweben, über die Schulter schauen. Doch die Arbeiten erfolgen unter strengsten Sicherheitsbedingungen und in höchster Höhe.

Das alte Zugseil an der Koblenzer Seilbahn hat seine guten Dienste getan: Seit 2010 trägt es die Gondeln und damit Millionen von Besuchern über den Rhein. Nun wird das Seil getauscht – und das läuft problemlos, berichtet Stefanie Schwarze, Leiterin Marketing und Sales bei der Seilbahn.







