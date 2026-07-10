Geschlossene Läden in Koblenz Postfilialen in Hit-Markt und Globus haben mehr zu tun Katrin Steinert 10.07.2026, 16:00 Uhr

i Thomas Schwarz hat alle Hände voll zu tun. Die Postkunden bringen viele Retouren zur Poststelle im Rauental, die sich im Kiosk im Hit-Markt befindet. Katrin Steinert

Die Mitarbeiter in den Koblenzer Post-Partnerfilialen im Rauental und in Bubenheim haben alle Hände voll zu tun. Denn sie wickeln auch das Geschäft für die Stadtteile ab, in denen die Poststellen vor einigen Wochen geschlossen wurden. Ein Besuch.

Dass die Koblenzer Postfilialen in den Stadtteilen Güls und Metternich vor einigen Wochen geschlossen wurden, wirkt sich unmittelbar auf die nächstgelegenen Anlaufstellen aus: Die Anbieter im Hit-Markt (Rauental) und im Globus (Bubenheim) haben jetzt noch mehr zu tun als eh schon.







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