Die Mitarbeiter in den Koblenzer Post-Partnerfilialen im Rauental und in Bubenheim haben alle Hände voll zu tun. Denn sie wickeln auch das Geschäft für die Stadtteile ab, in denen die Poststellen vor einigen Wochen geschlossen wurden. Ein Besuch.
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Dass die Koblenzer Postfilialen in den Stadtteilen Güls und Metternich vor einigen Wochen geschlossen wurden, wirkt sich unmittelbar auf die nächstgelegenen Anlaufstellen aus: Die Anbieter im Hit-Markt (Rauental) und im Globus (Bubenheim) haben jetzt noch mehr zu tun als eh schon.