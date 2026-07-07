Bilanz in Koblenz Positives Fazit zum Altstadtfest gezogen Alexander Thieme-Garmann 07.07.2026, 15:30 Uhr

i Besucher des Koblenzer Altstadtfests genießen am Nachmittag das Wetter und die entspannte Atmosphäre auf dem Münzplatz. Alexej Zepik

Das Altstadtfest hat viele Besucher ins Zentrum von Koblenz gelockt. Jetzt haben Polizei, eine Mitorganisatorin und die Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ eine Schlussbilanz gezogen.

Die Bürgerinitiative „Unsere Altstadt“ hat dem Altstadtfest eine „Superstimmung“ bescheinigt und sich gleichzeitig bei den Organisatoren von der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG) dafür bedankt, dass man auch sie eingebunden hat. So konnte die Bürgerinitiative am Sonntag im Brunnenhof unter anderem kreative Workshops und Porträtzeichnen anbieten.







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